آلاف المتظاهرين العراقيين يحاصرون سفارة واشنطن في بغداد تنديداً بالعدوان الأميركي على مقار الحشد الشعبي
تجمّع متظاهرون عراقيون أمام سفارة واشنطن في بغداد اليوم تنديدا بالعدوان الأميركي على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار داعين إلى إغلاق السفارة وطرد السفير الأميركي من العراق.
واقتحم آلاف المتظاهرين من مشيعي شهداء الحشد الشعبي بوابة المنطقة الخضراء وحاصروا السفارة الأميركية وأحرقوا إحدى بواباتها وكتبوا على جدرانها “مغلقة بأمر الشعب” ثم شرعوا ببناء خيم اعتصام أمام المبنى.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالغطرسة الأميركية والعدوانية الصهيونية مطالبين بطرد السفير الأميركي وكادر السفارة من العراق.
وأكد جبار المعموري رئيس اتحاد علماء المسلمين العراقي لمراسلة سانا في بغداد أن “المشيعين المحتجين يريدون إيصال رسالة إلى العالم تفضح الممارسات العدوانية لواشنطن واستهتارها بسيادة العراق ودماء أبنائه النجباء الذين هزموا عصابات داعش الإرهابية”.
من جهته قال النائب في البرلمان العراقي سلام الشمري: آن الأوان ليقرر العراقيون مصيرهم من دون تدخلات أجنبية، مضيفاً: إنّ أهم خطوة مطلوب إنجازها خلال الأسابيع المقبلة هو تصويت مجلس النواب العراقي على إلغاء الاتفاقية الأمنية المشؤومة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن أمس الأول أنّ مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أميركية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى فى صفوف عناصر اللواءين 45 و46.
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