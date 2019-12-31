إعادة الكهرباء إلى ناحية مركدة والقرى التابعة لها بريف الحسكة بعد انقطاع لسنوات جراء الإرهاب
أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة إيصال التيار الكهربائي إلى ناحية مركدة والقرى المحيطة بها في أقصى جنوب المحافظة بعد أكثر من خمس سنوات انقطاع جراء الاعتداءات الإرهابية.
وبيّن مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أنّ الورشات الفنية التي تعمل في المنطقة الجنوبية أنهت إجراء عدة صيانات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية 20 ك.ف وربط الشبكة الكهربائية بمحطة كهرباء مدينة الشدادي وإعادة تغذية ناحية مركدة وعشرات القرى المحيطة بها بالتيار الكهربائي مجدداً بعد انقطاع دام لعدة سنوات.
وأشار عكلة إلى أنّ تزويد المشتركين بالمنطقة المذكورة بالتيار الكهربائي يتم حالياً بشكل تدريجي، مبيناً أنّ وضع التيار الكهربائي سيستقر هناك خلال الفترة القريبة القادمة ليتم بعدها وضع برنامج ثابت ومحدد لإيصال الكهرباء إلى الأهالي.
وكانت الورشات الفنية التابعة للشركة قد أجرت خلال الأسبوع الماضي عدة صيانات للشبكات المتوسطة والمنخفضة في مدينتي الحسكة والقامشلي نتيجة تعرضها لأعطال فنية.
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