السلطات الفرنسية تحظر مظاهرات “السترات الصفراء” وسط باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها حظرت مظاهرات حركة “السترات الصفراء” وسط العاصمة باريس ليلة رأس السنة مواصلة بذلك اجراءاتها القمعية بحق المطالبين بحقوقهم.

ونقلت وسائل اعلام عن شرطة باريس قولها في بيان انها حظرت أي تجمعات ومواكب ومظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديغول في الشانزليزيه وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام ومحطات القطارات.

واعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في وقت سابق انه سيتم نشر مئة ألف رجل أمن لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال احتفالات العام الجديد وأنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش.

وكانت حركة “السترات الصفراء” ومجموعات الاحتجاج على تعديل نظام المعاشات التقاعدية دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة إلى مظاهرات تتزامن مع احتفالات رأس السنة في وسط العاصمة.

يذكر أن الاحتجاجات المستمرة التي تقودها حركة السترات الصفراء انطلقت في السابع عشر من تشرين الثاني من العام الماضي للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ودعت الحركة منذ البداية إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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