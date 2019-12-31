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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 31 كانون الأول 2019
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عبد اللهيان: واشنطن تواصل دعم إرهابيي "داعش"
إعلاميون وأكاديميون عراقيون ينددون بتدخل نظام أردوغان في شؤون ليبيا
بانوراما «تشرين» خلال 2019 .. الجيش يوسّع جغرافيا الانتصارات ويثبت ركائز المسار السياسي
في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة المالية
جنرال إسرائيلي: «نحن» أوهن من شنِّ حرب حقيقية على غزّة
البصمات اليمنية في الإذلال السعودي
من العالم
زيادة الرواتب لورثة المدنيين توزع خلال أسبوعين
المعهد العالي للغات .. خطوة لتحسين مخرجات التعليم
الرئيسان الأسد وبوتين يتبادلان التهنئة بمناسبة العام الجديد ويؤكّدان تطوير العلاقات الثنائية
المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: الاعتداء الأمريكي خرق مدان
زينين: الولايات المتحدة تتخبط بسياستها في الشرق الأوسط
الحرس الثوري الإيراني يوقف سفينةً تحمل وقوداً مهرباً في الخليج
مصر وإيطاليا تؤكدان رفضهما التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا
الخارجية: سورية تدين العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي العراقية وتعبّر عن تضامنها مع العراق شعباً ومؤسسات