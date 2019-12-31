جنرال إسرائيلي: «نحن» أوهن من شنِّ حرب حقيقية على غزّة

أكد الجنرال الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي غرشون هكوهين، أن هناك ظاهرة منتشرة في صفوف الجيش وهي الخوف المتزايد من الذهاب إلى الحرب وإلزام القوات البرية بالقتال في جميع أنحاء العالم، وقال في مقال نشرته مجلة «ليبرال» الإسرائيلية: «تمت مناقشة قضية أنه في عهد بنيامين نتنياهو لا يمكن لـ«إسرائيل» شن حرب حقيقية في قطاع غزة، لأنه ليس لدى القيادة أي وسيلة لتبرير تكلفتها للشارع الإسرائيلي».

وأوضح الجنرال الاحتياط، الذي يعمل باحثاً كبيراً في مركز «بيغن- السادات» للأبحاث الاستراتيجية في «تل أبيب»، أن إحجام نتنياهو عن الذهاب إلى الحرب له علاقة بعاملين رئيسين, الأول هو الحرب البرية التي أصبحت أكثر تعقيداً بسبب التركيز المتزايد على المناطق السكنية وظهور تهديدات جديدة للقوات المهاجمة كالصواريخ المتقدمة المضادة للدبابات، والمناطق المفخخة بالمتفجرات.

وأضاف: أما العامل الثاني فهو أنه من الصعب بشكل متزايد استخدام القوات البريّة لتحقيق هدف استراتيجي واضح وقابل للتنفيذ، وتابع: هذان العاملان متشابكان ويكثفان تقلب القادة بشأن خوض الحرب، قد يعرفون كيفية بدء الحرب، لكنهم لا يعرفون كيف ستتطور أو كيف ستنتهي.

وتابع هكوهين: «مع ضعف العلاقة بين القوات المشاركة في ساحة المعركة والنتيجة الاستراتيجية المرجوة، شهدت العقود الأخيرة زيادة في إمكانية فقدان السيطرة على الحرب، ولذلك أصبح التحدي الرئيسي هو صياغة هدف واضح للقوة البرية للمناورة»، وأردف: «المبدأ القتالي الأساسي للجيش الإسرائيلي فيما يتعلّق بهدف الهجوم هو الهجوم لتغيير الواقع السياسي الاستراتيجي القائم من خلال فرض الوجود الإسرائيلي على الأراضي التي تمّ احتلالها، لكن هل هذا الهدف واضح بما فيه الكفاية؟».

واستطرد هكوهين بالقول: «عندما يعد احتلال الأراضي مؤقتاً، تثور أسئلة حول الغرض منها والفائدة التي يمكن توقعها منها، وخلص إلى نتيجة أنه نتيجة لذلك، فإن «إسرائيل» تنتقل من فشل إلى آخر، واليوم لا توجد معركة إسرائيلية في أراضي الآخرين، اليوم المعركة الإسرائيليّة في الجبهة الداخلية».

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