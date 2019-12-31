لافروف: الغرب يفاقم الوضع المتوتر في منطقة الخليج

تشرين – رصد

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا قلقة من التوترات المتزايدة التي تشهدها منطقة الخليج، وبأن الغرب وبشكل مصطنع يحاول تصعيد الموقف.وقال لافروف خلال لقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو: إن روسيا تشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في منطقة الخليج، والذي يزيد من حدته الغرب بشكل مصطنع، مضيفاً: كما نعلم تمت الموافقة على مشروع خطة العمل المشتركة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن نعلم كيف خرجت الولايات المتحدة من هذا المشروع بطريقة فيها الكثير من الغطرسة، في الوقت الذي تحاول منع الأعضاء من تنفيذ قراراته.

«سبوتنيك»

الحرس الثوري الإيراني: رسالة المناورات المشتركة هي الأمن والطمأنة لدول المنطقة

تشرين – رصد

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن رسالة المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين هي الأمن والطمأنة لدول المنطقة.وفي تصريح أدلى به للصحفيين أمس، قال شريف: إن الرسالة المهمة الأخرى التي جاءت بها المناورات كانت للدول الساعية إلى زعزعة أمن المنطقة بزعامة أميركا، مضيفاً: إن المناورات بثت الرعب والهلع لدى الدول الساعية لتقويض أمن المنطقة.

«فارس»

صالح: العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي انتهاك لسيادة العـراق

تشرين – رصد

أدان الرئيس العراقي برهم صالح العدوان الأمريكي على مواقع لقوات الحشد الشعبي, مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً لسيادة العراق, وقال: إن القصف الأمريكي غير مقبول ومضر بالعراق ومناف للاتفاقات مع أمريكا.

بدوره, استنكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الغارات الأمريكية والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وطالب الجميع بضبط النفس, وأن تتوحد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

«السومرية نيوز»

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