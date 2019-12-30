ضبط مختار في حماة يسرق المازوت والغاز ويتاجر بهما

سناء هاشم ـ تشرين:

تمكنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة اليوم من ضبط كميات كبيرة من المحروقات المخالفة في منزل مختار حي المصافي ضمن المحافظة.

وذكر مدير التجارة وحماية المستهلك زياد كوسا في تصريح لـ تشرين أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات في منزل مختار حي المصافي في محافظة حماة بمساعدة أبيه، إذ تم العثور على خمسة براميل كبيرة من المازوت وبداخلها حوالي (١٢٠٠) ليتر، كما تم العثور في مستودع ملحق بالمنزل على (٢٥) أسطوانة غاز معبأة وحوالي (٢٠٠) أسطوانة فارغة، إضافة إلى إقدام أحدهم عند مداهمة الجهات المختصة للمنزل على التخلص من كميات كبيرة من الوقود عن طريق مجرور الصرف الصحي لإخفاء الكميات المسروقة، ما أدى الى انفجار المجرور في الشارع وإحداث ثقب واشتعال النيران مما اقتضى استدعاء الإطفاء لإخماد الحريق.

ولفت كوسا إلى ضبط كمية من البطاقات الذكية مجمعة لدى المخالف، وحسبما ذكر، يقوم الأخير بإغراء البعض بالمال ويقوم بشراء البطاقات الذكية منهم ليحصل على مخصصاتهم ويبيعها في السوق السوداء، وقد تمت مصادرة المواد وتنظيم الضبط التمويني وتشميع المستودع بالشمع الأحمر وتوقيف المخالف وتسليمه للأمن الجنائي لاستكمال عملية التحقيق.

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