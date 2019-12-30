فوز الكرامة والجيش على الاتحاد وحطين في دوري الشباب لكرة القدم
فاز فريق الكرامة على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب منشأة البعث بحمص وذلك في ختام مباريات مرحلة الذهاب من منافسات دوري الشباب لكرة القدم.
وسجل للكرامة كل من مهند فاضل (هدفين) ومحمود الأسود وهيثم اللوز بينما سجل للاتحاد فواز بوادقجي (هدفين) وشاهر حاووط.
وفي مباراة ثانية أقيمت في اللاذقية فاز الجيش على حطين بهدفين مقابل لا شيء سجلهما فهد الشعار.
وبقي حطين في المركز الثاني برصيد 24 نقطة والجيش في المركز العاشر برصيد 15 نقطة بينما ارتقى الكرامة للمركز الخامس برصيد 19 نقطة فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 21 في المركز الرابع.
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