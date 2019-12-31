حملة تموينية على الأسواق في القنيطرة والحصيلة 100 ضبط

ممدوح عوض:

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة خلال حملتها على الأسواق في الشهر الحالي نحو 100 ضبط تمويني شملت عدم الإعلان عن أسعار والبيع بسعر زائد وعدم وجود فواتير نظامية للمواد ونقص الكيل أو التلاعب بالعداد ومخالفة مواصفات بالمنتج، وتم خلال الحملة إغلاق نحو 30 محلاً مدة ثلاثة أيام وحجز مركبات لتوزيع المحروقات ونقل الركاب والتشدد في معاقبة المخالفين، وقد أخذت الحملة مفاعيلها في كبح جماح جشع التجار الذين قاموا برفع أسعار المواد بشكل كبير وخاصة المواد التموينية من السكر والزيوت والسمون واللحوم الحمراء والفروج والألبان.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة علي زيتون أن محافظ القنيطرة أصدر أمراً بتشكيل لجان في الوحدات الإدارية في تجمعات النازحين بريف دمشق مهمتها القيام بجولات ميدانية على الأسواق لمراقبة ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة من أبناء التجمعات عن فوضى الأسواق والأسعار والمطالبة بضرورة وضع حد لتلاعب التجار والباعة وعدم احتكار أو تخزين مواد تموينية أساسية لطرحها ورفع أسعارها لاحقاً. وأشار زيتون إلى أن المديرية وضعت خطة عمل بحيث تكون الجولات نوعية وفي جميع الأوقات لمتابعة المتلاعبين بالأسعار ووضع حد لهم وخاصة في موسم أعياد رأس السنة والعطل، بغية الوصول إلى أسعار مستقرة ومعقولة لدى المواطن، كما لفت إلى أن دوريات حماية المستهلك تابعت عن كثب عملية بيع اللحوم وذبح المواشي في المسلخ وكذلك بيع محلات الفروج والحليب والألبان، وهدف المتابعة اليومية لحركة الأسواق الوصول إلى أسعار حقيقية للتكلفة، منوهاً بدور المواطنين الذين يقومون بتسجيل شكاواهم التي تساعد في قمع المخالفات، وطالب جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية الالتزام بالأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجنباً لأي مخالفات أو عقوبات بحقهم.

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