ربع العقارات التي وزعها مجلس مدينة اللاذقية للجمعيـات السكنية مشغول بالمخالفـات

يوسف علي:

يعاني قطاع التعاون السكني صعوبة توافر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية في اللاذقية حيث يقارب عدد المنتظرين الـ 40 ألف منتظر (منتسب) منذ بضعة عقود للحصول على فرصة شقة سكنية من خلال الجمعيات السكنية وعددها 186 جمعية حالياً.. والمضحك المبكي والذي يدعو للسخرية أن مجلس مدينة اللاذقية وزع 96 عقاراً في نهاية العام 2016 بعد طول انتظار لنحو 33 عاماً على آخر توزيع وتبين أن 27 عقاراً منها مشغولة بمخالفات سكنية!

وفي هذا الصدد أوضح مصدر في الجمعيات السكنية في اللاذقية أنه ظهر 27 عقاراً مشغولاً بالمخالفات السكنية من بين الـ 96 عقاراً التي وزعها مجلس مدينة اللاذقية، حيث تتم معالجة هذا الموضوع بالاتفاق مع مجلس المدينة من خلال تعديل الصفة التنظيمية لجزء من منطقة كرم الزيتون في مدينة اللاذقية بحيث ينتج عنه 23 عقاراً جديداً يتم توزيعها عوضاً عن العقارات المشغولة!

وأضاف المصدر لـ«تشرين» أنه تتم معالجة تعديل الارتفاع الشاقولي للعقارات الموزعة في كرم الزيتون من قبل اللجنة الفنية الإقليمية بحيث يضاف طابق خدمات وسكن وهذا ما نتج عنه فرق ارتفاع 80 سم وتالياً لم يتم الترخيص لـ11 طابقاً فيحتاج إلى قرار مجلس المدينة ومن ثم اللجنة الفنية الإقليمية.

أما فيما يتعلق بمشكلة الكهرباء فتم تشكيل لجنة لتحديد أماكن مراكز التحويل في مشاريع أبنية الجمعيات السكنية المزمع تشييدها في كرم الزيتون وقد أصرت شركة الكهرباء على إقامة محطة تحويل 20/66 في موقع المشروع وتحميل تكلفتها للجمعيات، ما أدى إلى تأخر تراخيص مشاريع الجمعيات في كرم الزيتون وكذلك تم التأكيد على ضرورة إعادة الأموال المحولة من الجمعيات إلى مجلس المدينة لمصلحة الشركة العامة للكهرباء وذلك لمشاريع الجمعيات السكنية في كرم الزيتون وخاصة بعد أن تم إلغاء الاتفاق الموقع مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام اتفاق جديد آخر بحيث تتعهد بموجبه الجمعيات المخصصة بعقارات بتأمين أماكن لمراكز التحويل حسب الحاجة بالتنسيق مع الشركة وتالياً مطالبة إعادة المبالغ المدفوعة إلى الجمعيات المتضررة من ثمن العقارات لمصلحة شركة الكهرباء وفيما يخص منطقة توسع دمسرخو فقد تمت المطالبة بتعديل الصفة التنظيمية لبعض العقارات بحيث تصبح 9 طوابق بدلاً من 6.

وأكد المصدر ضرورة تشييد البنى التحتية لهذه المقاسم الموزعة لكون تكلفتها متضّمنة من ثمن العقارات! وأيضاً مطالبة بلدية اللاذقية بضرورة ترحيل القمامة المتراكمة في كرم الزيتون وضرورة لحظ مناطق وعقارات عند إعداد وتصديق المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية حسب المرسوم /99/ لعام 2011 وحسب الماده 6 يتم لحظ مناطق لإقامة مشاريع السكن الشعبي والتعاوني.

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