١٦ ألف كيلوغرام إنتاج السويداء من العسل للموسم الحالي

طلال الكفيري:

وصل إنتاج محافظة السويداء من العسل لموسم ٢٠١٩ وفق إحصائية مديرية زراعة السويداء إلى أكثر من ١٦ ألف كيلو غرام بينما وصل الإنتاج من شمع العسل الى أكثر من ١١١٨ كيلو غراماً.

وعلى الرغم من أن تكلفة إنتاج كيلوغرام العسل وفق أحد المربين لا تتجاوز أربعة آلاف ليرة إلا أن مبيعه عند المربين تجاوز ١٥ ألف ليرة، ما حصر شراءه بميسوري الحال، علماً أن العسل المنتج في فصل الشتاء ليس عسلاً صافياً لكونه لا يوجد فترة إزهار كي يتغذى عليها النحل إذ يتغذى في هذه الفترة على مادة السكر.

وأشار رئيس شعبة النحل في مديرية زراعة السويداء المهندس أيمن العرموني إلى أن هناك العديد من الصعوبات مازالت تؤرق مربي النحل على ساحة المحافظة والتي أهمها ارتفاع أسعار الصناديق الخشبية، إذ وصل سعر الصندوق الواحد إلى نحو ٤٠ ألف ليرة، إضافة إلى ذلك قيام المزارعين برش أشجارهم أثناء موسم الأزهار بمبيدات حشرية، ما يؤدي إلى تسمم النحل من جراء الرش ويؤدي إلى موت معظم الخلايا عند المربين.

وهناك مشكلة يعانيها المربون هي تسلط آفة الدبور الأحمر على خلايا النحل، علماً أن هذه الآفة تعد من أخطر الآفات المؤذية للنحل إضافة إلى تراجع مراعي النحل على ساحة المحافظة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد. كما يعاني المربون من ارتفاع تكاليف النقل والترحيل لخلايا النحل وما زاد الطين بلة والذي كان سبباً في تراجع عدد خلايا النحل وجود بعضها في مناطق غير آمنة، ما أدى إلى نفوق عدد من الخلايا، مضيفاً أن مربي النحل يعانون أيضا من بعض الأمراض التي تعصف بالنحل كمرض الفاروة النيوزيماسيرنا ومكافحة هذه الأمراض يفرض على المربين أعباء مالية إضافية من جراء ارتفاع أسعار الأدوية المكافحة لهذه الأمراض.

وأضاف العرموني أن المحافظة تحتضن نحو ٣٠٤ مربين ونحو ٣٣٢١ خلية نحل إذ تعرضت هذه الخلايا خلال السنوات الماضية إلى أضرار كبيرة من جراء وقوع معظمها في مناطق غير آمنة وتعرضت هذه الخلايا للسرقة والنهب، مبيناً أن مشاريع النحل في المحافظة من المشروعات الناجحة وذلك لتوافر الثروة الرحيقية ولها فوائد كثيرة أهمها زيادة نسبة عقد الثمار والمحاصيل الزراعية وبالتالي تحسين نوعية وكمية المحاصيل.

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