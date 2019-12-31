مزارعوها متخوفون من ري أراضيهم بمياه الجفت

تشرين:

يبدو أن أحواض معاصر الزيتون في السويداء لم تزل مملوءة بمياه الجفت الناتج عن عمليات العصر من جراء عدم قدرة أصحاب هذه المعاصر على تفريغ هذه المياه ضمن الأراضي الزراعية نتيجة رفض المزارعين ذلك بسبب تخوفهم من أن تلحق هذه المياه أضراراً بأراضيهم الزراعية وأشجارهم المثمرة، ويضيف عدد من الفلاحين أن هذه المياه قد تلحق تلوثاً بالأراضي، ما يخرجها من دائرة الاستثمار الزراعي لذلك مازالت عملية ري الأراضي بهذه المياه مرفوضة من قبل مزارعي المحافظة رفضاً قاطعاً، إلا أن لمديرية شؤون البيئة في المحافظة وجهة نظر مختلفة، إذ أشار مديرها المهندس رفعت خضر إلى أن هذه المياه تحقق فائدة للأراضي الزراعية بشرط توزيعها ضمن المواصفات المحددة وهي تحتاج مساحات كبيرة كما أنها تغني كذلك عن التسميد لكونها تحوي عناصر مهمة للتربة.

وأضاف خضر: في حال لم يلتزم المزارعون بكيفية توزيع المياه على الأراضي بالتأكيد ستكون لها أضرار على الأشجار المثمرة، علماً أن معظم المزارعين لا توجد لديهم معرفة بكيفية استخدام هذه المياه في ري أراضيهم إذاً وأمام هذا الواقع المفروض على أصحاب المعاصر باتوا مضطرين للبحث عن باب لتفريغ هذه المياه بعيداً عن الأراضي الزراعية.

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