الحرس الثوري الإيراني يوقف سفينةً تحمل وقوداً مهرباً في الخليج
أوقفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيراني سفينةً تحمل وقوداً مهرباً في الخليج.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قائد المنطقة الخامسة للقوة البحرية لحرس الثورة العميد علي عظمائي قوله: تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المؤلف من 16 شخصاً وهم من الرعايا الماليزيين وتم ضبط 312 ألف ليتر من الوقود المهرب فيها، مشيراً إلى أنّ هذه هي السفينة السادسة الحاملة للوقود المهرب والتي يتم توقيفها من قبل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج.
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