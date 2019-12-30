زينين: الولايات المتحدة تتخبط بسياستها في الشرق الأوسط

أكد كبير الباحثين في مركز الدراسات الشرق أوسطية في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية يوري زينين أنّ تدخل النظام التركي في ليبيا من شأنه تعقيد الوضع واستمرار الفوضى فيها منتهكا بذلك جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بحل الأزمة الليبية.

وقال الباحث الروسي في لقاء مع مراسل سانا في موسكو اليوم: إنّ مثل هذا التدخل سيزيد من حدة الصراع القائم وسيؤججه أكثر فأكثر كما سيشكل خطرا جسيما على ليبيا بحد ذاتها والمنطقة بصورة عامة إذ من الطبيعي أن يدفع هذا الوضع المنفلت المجموعات الإرهابية المنقولة إلى ليبيا لممارسة أنشطتها مجددا وإحياء تنظيماتها مرة أخرى للوصول إلى أهدافها في نشر الفوضى والإرهاب.

وفيما يخص العدوان الأمريكي على مقار للحشد الشعبي العراقي قال زينين إن “الولايات المتحدة تتخبط بسياستها في الشرق الأوسط حيث كانت تعلن دائماً أنها جاءت إلى المنطقة هي وحلفاؤها لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ولكنها اليوم تقوم بالاعتداء على الجهات التي استطاعت إلحاق الهزيمة بهذا التنظيم وتستمر بملاحقة فلوله”.

واعتبر زينين أنّ هذا العدوان وغيره محاولة من الولايات المتحدة لحماية هذا التنظيم الإرهابي والحفاظ على ما تبقى منه، موضحاً أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة لا يرغب بعودة الأمن والامان إلى سورية والعراق بل يحاول إبقاء المنطقة في حالة عدم استقرار.

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