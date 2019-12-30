المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: الاعتداء الأمريكي خرق مدان

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أن الاعتداء الأمريكي الآثم على مقار الحشد الشعبي في القائم غرب العراق خرق لسيادة العراق وتجاوز خطير، موضحاً أنّ هذا الاعتداء يدفع الحكومة لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع القوات الأمريكية وما يسمى “التحالف الدولي” لمحاربة الإرهاب.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المجلس قوله في بيان بعد اجتماع طارئ اليوم: إنّ الحكومة العراقية تدين هذا العمل الذي استهدف قوات عراقية عملت وتعمل على مواجهة فلول تنظيم داعش الإرهابي وهو ما يعرض أمن وسيادة العراق وجميع دول المنطقة للخطر.

وشدّد المجلس على أن حماية العراق ومعسكراته والقوات الموجودة فيه والممثليات هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية حصرا وهي التي تقرر الحاجة الى الاستعانة بشركائها لا أن يقوم الآخرون ومهما كانت المبررات بذلك بشكل منفرد وبالضد من إرادة الدولة العراقية ومصالحها العليا.

وأشار المجلس إلى أنّ هذا الاعتداء الآثم يدفع العراق إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية أرواح أبنائه.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا أمس إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية العراقيين وحفظ أمن وسيادة العراق.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق أمس أنّ مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر اللواءين 45 و46

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