مصر وإيطاليا تؤكدان رفضهما التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا
أعربت مصر وإيطاليا عن رفضهما التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.
وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: إن وزيري الخارجية المصري سامح شكري والإيطالي لويجي دي مايو أجريا اتصالاً تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأشار الوزيران إلى أنّ التدخلات العسكرية الخارجية من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كل جوانب الأزمة الليبية.
ويأتي هذا الموقف بينما يواصل نظام رجب طيب أردوغان محاولاته إرسال قوات إلى ليبيا في إطار أطماعه بنهب ثرواتها وتوسيع نفوذه في المنطقة.
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