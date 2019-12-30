منتخب سورية للناشئات بكرة السلة يحرز لقب بطولة الشارقة الدولية

حقق منتخب سورية للناشئات بكرة السلة لقب بطولة الشارقة الدولية بعد فوزه اليوم في المباراة النهائية على فريق أكاديمية جام بنتيجة 47-30 نقطة.

وتوج منتخبنا باللقب بعد فوزه في المباراة الأولى على فريق هوب دريم الهندي بنتيجة 77-18 نقطة وفي الثانية على فريق أكاديمية جام بنتيجة 52-27 نقطة وفي الثالثة على فريق الشارقة بنتيجة 79-31 نقطة وتكرار فوزه على أكاديمية جام في المباراة النهائية بنتيجة 47-30 نقطة.

عضو اتحاد اللعبة باسم بدران وفي تصريح لـ سانا قال إن فريقنا كان الأميز في البطولة واستحق اللقب بجدارة وظهر بمستوى فني عال، لافتاً إلى أن لاعبة منتخبنا يانا عفيف حازت لقب أفضل لاعبة في البطولة، منوهاً بالوقت نفسه بالخبرات السلوية السورية في الشارقة لمتابعتها للمنتخب والوقوف وراءه ومؤازرتها له.

ومثل المنتخب كل من أرميك بوشكنزيان ويانا عفيف وماريا بدر وبيروين خليل ودلع حمود ولارا جوخي جه ولين برنية وسارة الياس وسيميل الأحمر وغالية كيلاني وبيرفين حجو وإليسا الدبا وبإشراف المدربة ريم الصباغ والمدرب المساعد موسى الفحل.

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