خسائر قطاع التجارة في بريطانيا في عام 2019 الأكبر في ربع قرن
كشفت دراسة لمركز أبحاث تجارة التجزئة أن قطاع التجارة في بريطانيا خسر أكثر من 140 ألف وظيفة في العام الجاري 2019 ما جعلها واحدة من أسوأ السنوات في ربع قرن وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها العديد من الماركات إزاء تنامي البيع الالكتروني.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الدراسة التي نشرت اليوم أنه في الإجمال ألغي نحو 134 ألفاً و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال2019 أي 2750 وظيفة أسبوعياً، وهذا الرقم يزيد كثيراً على عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 ألفاً و4250 وظيفة.
وتعد هذه الحصيلة ضمن الاسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة البريطاني وتشكل مؤشراً على أزمة خطيرة يشهدها هذا القطاع وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للعديد من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن.
وأوضحت الدراسة أن المتاجر تواجه ارتفاعاً في التكاليف وتراجعاً في المردود وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الانترنت.
وشهدت بريطانيا العديد من عمليات الإفلاس المدوية منذ عامين على غرار متاجر دبنهامز التي اشتراها على الفور الدائنون و “هاوس او فريزر” التي اشترتها شركة “سبورت دايركت” فيما أعلنت سلسلة “ماركس اند سبنسر” إغلاق العديد من المتاجر.
وأبدت الدراسة تشاؤماً بالنسبة لسنة 2020 وتوقعت إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 ألفاً إذا لم تتدخل الحكومة لمساعدة الموزعين.
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