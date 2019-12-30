حزب الشعب الجمهوري يعارض مخططات أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي معارضته الشديدة مخططات نظام رجب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا.

ونقلت “رويترز” عن نائب رئيس الحزب أونال شفيق أوز قوله في تصريح اليوم: نرفض أن نكون جزءاً من حرب بالوكالة، مشيرا إلى أن ما يخطط له أردوغان سيفاقم الوضع في ليبيا.

وأضاف شفيق أوز: نرى مشروع القرار المحال من حكومة حزب “العدالة والتنمية” حول إرسال قوات إلى ليبيا أمراً سلبياً، موضحاً أن هذا الأمر سيوسع تأثيرات النزاعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها.

وأعلن وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو أن مذكرة تفويض إرسال جنود اتراك إلى ليبيا ستحال للبرلمان الذي يهيمن عليه حزب أردوغان اليوم.

ويأتي هذا في وقت أكدت فيه تقارير إعلامية أن أردوغان بدأ ارسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها.

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