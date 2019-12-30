الرئيسان الأسد وبوتين يتبادلان التهنئة بمناسبة العام الجديد ويؤكّدان تطوير العلاقات الثنائية

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية اليوم برقيتي تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، أكّدا فيهما تطوير العلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين.

وتوجّه الرئيس الأسد للرئيس بوتين ومن خلاله للشعب الروسي الصديق بأحرّ التهاني القلبية، متمنياً أن يكون هذا العام مليئاً بالخير والتقدم والازدهار لبلادهم.

كما عبّر الرئيس الأسد عن عميق شكر السوريين لكل الجهود التي تبذلها جمهورية روسيا الاتحادية وفي كل المجالات من أجل دعم سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ومساعدة الشعب السوري على التخلص من شرور الإرهاب البغيضة وكي يتمكن مجدداً من العيش بأمان وسلام ويعيد بناء ما دمره هذا الإرهاب، متطلعاً نحو المزيد من النهوض بالعلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره، جدد الرئيس بوتين في برقية التهنئة إلى الرئيس الأسد التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع سورية والدعم المستمر لسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، معرباً عن أمله في أنه من خلال الجهود المشتركة في العام المقبل سيكون من الممكن تحقيق عودة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية.

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