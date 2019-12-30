اختتام بطولة الملاكمة لفئة الشباب باللاذقية
بمشاركة ثلاثين ملاكماً اختتمت اليوم بطولة اللاذقية للشباب التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في الصالة الرئيسة في مدينة الأسد الرياضية.
وأحرز المركز الأول بوزن 49 كغ أشرف التزه وبوزن 52 كغ سليمان البطح وبوزن56 كغ يوشع صالح وبوزن60 كغ حيدر العسلي وبوزن 64 كغ حمزة حيدر وبوزن 69 كغ جعفر اسماعيل وبوزن 75 كغ أمجد ربابة وبوزن 81 كغ عمار خضور وبوزن 91 كغ محمد اسماعيل وبوزن زائد 91 كغ سهيل أبو دست.
وقال رئيس مكتب العاب القوة في اللاذقية نضال يعقوب: إن البطولة تنشيطية وتأتي للوقوف على مستوى الملاكمين الشباب لانتقاء منتخب المحافظة الذي سيشارك في البطولات والاستحقاقات الرياضية القادمة.
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