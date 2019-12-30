لافروف: بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم: قلقون حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى.

ولفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة مستمرة بتدمير الاتفاق النووي الشامل مع إيران.

بدوره، أكد ظريف ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي.

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