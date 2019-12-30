مجدداً.. تواصل الاحتجاجات في بعض المناطق اللبنانية

اعتصم عدد من اللبنانيين مجدداً، اليوم، في بعض المناطق اللبنانية، مطالبين بالإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عشرات المحتجين نفذوا اعتصاماً أمام مصرف لبنان في طرابلس، ورددوا هتافات ضد السياسة المالية للمصرف في ظل انتشار عناصر قوى الأمن في المكان كما تجمع عدد آخر من المحتجين أمام شركة كهرباء قاديشا في البحصاص في المدينة ورددوا هتافات ضد الفساد في قطاع الكهرباء.

وفي البقاع، اعتصم عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان في مدينة زحلة تنديداً بالسياسة المالية التي يتبعها المصرف.

بدوره، أكد ظريف ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي.

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