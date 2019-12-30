“فوسفات قفصة” تتلقى عرضاً من مستثمر صيني لإعادة تدوير مخلفاتها

أعلنت شركة فوسفات قفصة التونسية الحكومية عن حالة الاستنفار إثر إعلان الحكومة عن تقدم مستثمر صيني مع مستثمرين تونسيين بطلب لتوجيه استثمارات ضخمة في مخلفات مادة الفوسفات لإعادة تدويرها.

وأثار هذا المقترح جدلا حادا بين الحكومة التونسية والقيادات النقابية، إذ أن شركة فوسفات قفصة رفضت في السابق تمكين شركات تونسية من الاستثمار في هذا المجال، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ورأت أن مخلفات الفوسفات هي مخزون استراتيجي يمكن اللجوء إليه خلال السنوات المقبلة، حال تراجع الإنتاج المحلي.

وتشير الدراسات التي أجرتها الشركة التونسية إلى أن تلك المخلفات لا تقل سنوياً عن 24 مليون طن، ويقع التخلص منها إثر غسل المادة الخام من الفوسفات، مع العلم أن الشركة الحكومية تشتغل بصفة متواصلة منذ نحو 130 سنة، لذا فإن مخلفات الفوسفات توجد بكميات ضخمة، كما أن العائدات المالية لمثل هذا الاستثمار ستكون مهمة جداً.

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