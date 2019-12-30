“أنصار الله” تدين العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي في العراق

أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بأشد العبارات العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي العراقي، مؤكداً أنه يمثل “اعتداءً غاشماً على العراق وقواه المناهضة للمشروع الأمريكي المدمر في المنطقة”.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن المكتب السياسي للحركة قوله في بيان: لقد آن الأوان لكل القوى والأحزاب الوطنية في العراق أن توحد جهودها لمواجهة خطر محدق يتهدد بلادها، لافتاً إلى أن وحدة الصف أول رد على أي محاولة أمريكية لزعزعة أمن البلاد.

ودعا إلى التضامن مع الشعب العراقي وإدانة أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.

طباعة