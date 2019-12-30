مصريون يستنكرون نقل تماثيل الكباش من موقعها الأزلي  

أثار نقل وزارة الآثار المصرية لعدد من تماثيل الكباش من الأقصر، ردود فعل مستنكرة لدى أهالي محافظة الأقصر، الذين عدّوا أن هذا الأمر يضرّ بالسياحة في محافظتهم.

وأكد أستاذ الآثار، أحمد حسن الصاوي، في تصريح لموقع “روسيا اليوم” أن نقل تماثيل الكباش من موقعها الأزلي الذي أراده المصري القديم ليكمل به منظومة منشأته لأسباب عقائدية تعد مخالفة أولاً لقانون حماية الآثار، كما أن فيه تعريض لتلك الكباش لعوامل التعرية والتلوث البيئي داخل عاصمة هي بالإحصاءات العالمية من أكبر مدن العالم تلوثاً، مضيفاً: لا بأس من نقل مسلة لتوضع بميدان بالقاهرة أسوة بما هو في عواصم عالمية كثيرة، لكن بالنسبة للكباش فهذا سيكون أمراً بلا معنى.

وتابع متسائلاً: هل عدمنا الأعمال الفنية للنحاتين المصريين، لتوضع في الميادين تعبيراً عن استمرار الإبداع المصري؟.

من جانبها، قالت الناشطة الإعلامية منى عبده: إنّ نقل الآثار من الأقصر للمتحف الكبير يؤدى إلى تفريغ الأقصر من آثارها ويؤثر بالسلب على حركة السياحة الوافدة للمدينة، لافتةً إلى أنّ تجريد الأقصر من آثارها ونقلها للمتحف الكبير يفقدها قيمتها وهويتها التاريخية، والمتحف الكبير غني بأثاره والجيزة غنية بأثارها الثابتة كالأهرام وأبو الهول.

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