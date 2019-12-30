تحذيرمن تناول فيتامين “د” دون رقابة طبية

حذرت ناديا فرولوفا نائبة رئيس أطباء أمراض الكلى في موسكو من مخاطر تناول فيتامين “د” دون مراقبة طبية.

وقالت فرولوفا في مقابلة مع إذاعة غوفوريت موسكفا الروسية: إن الدراسات تؤكد وجوب تناول فيتامين “د” فقط عند مراقبة مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم نظراً لأن هذا الفيتامين يحتوي على سمية كلوية أي أنه يمكن أن يؤدي إلى تلف في الكلى.

وأوضحت الطبيبة الروسية أنه إذا كانت مستويات الكالسيوم مرتفعة جداً في الدم فيمكن أن يحدث الفيتامين تلفاً خطيراً في الكلى.

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