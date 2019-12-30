جونغ أون: حان الوقت لإحداث تحول حاسم في التنمية الاقتصادية
دعا الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن كيم قوله خلال الدورة العامة لحزب العمل: إن الوقت حان لإحداث تحول حاسم للتنمية الاقتصادية في بلادنا.
وذكرت الوكالة أن كيم طرح بالتفصيل اتجاه النضال لتحقيق نقلة حاسمة لتنمية اقتصاد البلاد ومستويات معيشة الشعب في كوريا الديمقراطية، مؤكداً الحاجة لاتخاذ إجراءات ايجابية وفعالة لتحقيق ضمان كامل لسيادة وأمن البلاد بما يتطلبه الوضع الراهن.
وأكد ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي والعمل على إحداث تحول جديد في جميع قطاعات الزراعة وتحسين العلوم والتعليم والصحة العامة إضافة إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد وتحسين الجودة واتخاذ تدابير شاملة لحماية البيئة الايكولوجية والحد من تأثير الكوارث الطبيعية.
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