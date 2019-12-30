حزب الله يدين العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق
أدان حزب الله بشدة العدوان الأمريكي الغادر على مواقع للحشد الشعبي في العراق، مؤكداً أنه اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته ولا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به.
وقال الحزب في بيان أصدرته العلاقات الإعلامية، اليوم: إن العدوان يؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية تريد أن تضرب عناصر القوة الكامنة لدى الشعب العراقي والقادرة على مواجهة تنظيم “داعش” وقوى التطرف والإجرام الذين دعمتهم الإدارة الأمريكية على أكثر من صعيد ولا يزالون ضمن مخططاتها وأدواتها الخبيثة في المنطقة.
وأضاف البيان إن الإدارة الأمريكية تكشف بهذا العدوان عن وجهها السافر باعتبارها عدواً للعراق ولمصالح العراقيين وتطلعهم إلى الحرية والسيادة الحقيقية والمستقبل الآمن.
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