صالح: العدوان الأمريكي على مواقع لقوات الحشد الشعبي انتهاك لسيادة العراق

أدان الرئيس العراقي برهم صالح العدوان الأمريكي على مواقع لقوات الحشد الشعبي، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً لسيادة العراق.

وأشار صالح في بيان نقله موقع “السومرية نيوز” إلى أن القصف الأمريكي غير مقبول ومضر بالعراق ومناف للاتفاقات مع أمريكا.

بدوره، استنكر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية محمد رضا آل حيدر الاعتداء الأمريكي، مؤكداً أنه يشكل استهدافاً لسيادة العراق وأرضه وللمؤسسة العسكرية.

وطالب في بيان له مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة للوقوف على أسباب هذا الخرق لعدم تكراره مرة أخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى أخذ موقف صريح لتدخلات أمريكا في البلدان وعدم احترام سيادتها ومحاولة فرض سيطرتها على الجميع.

كما دعا عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة سائرون سلام الشمري الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح من تكرار الاعتداءات الأمريكية، مطالباً بمناقشتها خلال جلسة البرلمان اليوم.

وأوضح الشمري في بيان أن استهداف الحشد الشعبي يشكل اعتداء على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وطالب رئاسة البرلمان المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق.

بدوره، دعا تحالف الفتح النيابي العراقي البرلمان العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وقال التحالف في بيان نشره على موقعه: إن الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية هو اعتداء على السيادة الوطنية والكرامة العراقية التي تأبى المساس بها، لافتاً إلى أن هذا الفعل الإجرامي المتغطرس سيجابه برفض عراقي مستعد لخوض أي تحد يتعلق بكرامته وسيادته.

طباعة