أطباء يحذّرون من عدوى بكتيرية خطرة تسببها الشيشة

كشفت تقارير تحذيرية عن حالة خطيرة تعرّض لها مريض، لم يُكشف عن هويته، في السويد، هرع إلى المستشفى بعد سعال دموي أعقب 3 أشهر من آلام في الصدر وارتفاع درجة الحرارة.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل”، أظهر فحص الأشعة السينية والتصوير المقطعي لصدر الشاب، البالغ من العمر 20 عاماً، أن عدوى بكتيرية خطرة دخلت رئتيه وأصابته بالسل، وكان المريض يدخن الشيشة (النرجيلة) بانتظام، واستخدم السجائر الإلكترونية المميزة بنكهة الفواكه، لمدة تصل إلى 5 مرات في الأسبوع.

وقال المسعفون إن إصابته بالعدوى القاتلة قد تكون نتيجة استخدام القطع الصغيرة التي توضع على أنابيب الشيشة، والتي غالباً ما يتناقلها الأصدقاء أثناء جلسات التدخين.

وأوضحوا أن عدد النفخات المستنشقة من الشيشة، أعلى بعشرة أضعاف من تدخين السيجارة، لأن الجلسات يمكن أن تستمر لساعات في الحانات والصالات، ما يعني أن المستخدمين يتعرضون لمستوى أعلى من البكتيريا الضارة وانتقال العدوى.

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