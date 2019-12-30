إيران تكشف عن أحدث علاج لسرطان البروستاتا

كشف علماء إيرانيون عن توصلهم لأحدث الأساليب وأكثرها فعالية لعلاج سرطان البروستاتا.

وقال المختص في العلاج الإشعاعي هادي مولانا: إن هذا العلاج يقوم على تمييز الخلايا السرطانية عبر تلوينها بدقة باستخدام خبرات محلية للاختصاصيين الإيرانيين ليتم بعدها إكمال عملية علاج المرضى بنجاح.

وأشار مولانا إلى أن سرطان البروستاتا هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال الإيرانيين وأحد الأسباب الرئيسة للوفاة بين الذكور في إيران والعالم ويمكن علاجه بسهولة إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب، موضحاً أن أكثر من 8 آلاف إيراني يصابون بهذا النوع من السرطان سنوياً ومع إطلاق هذه الطريقة الفريدة في إيران سيتم علاج الكثير من المرضى وتقليل المخاوف لدى الأسر من هذا المرض.

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