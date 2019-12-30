تشجيعاً للمواهب الشابة.. معرض “همسة وطن3” ينطلق في حماة
تحت عنوان “همسة وطن 3″، استضاف خان رستم باشا، معرضاً فنياً جماعياً لطلاب في المرحلتين الثانوية والجامعية.
وضم المعرض الذي أقامته مديرية سياحة حماة 120 لوحة فنية رسمها 36 طالباً اشتغل على مواضيع مختلفة منها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، قالت المشرفة رنا العمادي: تعمدنا ترك حرية اختيار الأفكار للمشاركين، تشجيعاً للمواهب الواعدة على عرض رسوماتهم ضمن مكان أثري، موضحةً أنّ المعرض يقام للعام الثالث على التوالي ويشهد إقبالاً جيداً من الحضور لأنّ الرسامين المشاركين فيه هم من فئة الشباب ويمتلكون طاقات جيدة يتم تفريغها على شكل لوحات ورسومات بمختلف الألوان وانواع الرسم المعروفة.
بدوره، أشار الطالب الجامعي عامر لاروزي إلى أنّه يشارك في المعرض بثلاث لوحات واحدة منها بتقنية الحبر وهي تجربة جديدة حيث يمكن أن نشاهد جوهر اللوحة من جهتين أمامية وجانبية وبشكل مختلف، منوهاً بضرورة المعارض الجماعية لجهة نشر إبداعات الشّباب وتلقي الملاحظات والنقد من قبل الزائرين.
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