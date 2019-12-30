أحلام «السلطان» لإعادة الإمبراطورية العثمانية تمتد إلى ليبيا

ترجمة وتحرير ـ إيمان الذنون:

كشفت الأحداث المتسارعة نيات رئيس النظام التركي رجب أردوغان الذي يحلم أن يكون سلطاناً مجدداً للإمبراطورية العثمانية التي انهارت بعد الحرب العالمية الأولى.

أحلام أردوغان بدأت مع دول جوار تركيا وخاصة سورية والعراق، لكن حلمه امتد هذه المرة إلى ليبيا على أمل أن يجعلها مركزاً للإمبراطورية العثمانية في شمال إفريقيا.

والسؤال:ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟

باختصار يريد أردوغان أن يجعل من ليبيا قاعدة للنفوذ إلى شرق وغرب شمال إفريقيا معتمداً على فكر الإخوان المسلمين من أجل تمكينهم من حكم ليبيا والسيطرة على مقدرات الدولة، نظراً لأن عناصر تلك الجماعات الإرهابية قد ارتموا بأحضان تركيا، خاصة بعد أن نبذهم المحيط العربي، وأصبح مشروع الإخوان في الشرق الأوسط يرتبط تنظيمياً بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومالياً بقطر، ولاسيما أن أردوغان بات يدرك أن لا مستقبل لنفوذ تركي عسكري وأمني في سورية طال أمد الوجود العسكري أم قصر، ولذلك يسعى أردوغان للتموضع في ليبيا بدلاً من سورية، ولذلك الغرض نقل قسماً من تنظيماته الإرهابية من سورية إلى ليبيا لتمرير نفوذه هناك لأنه يعتقد بأن اقترابه من الحدود المصرية يعزز موقف «الإخوان» المنهارين في مصر، ومن أجل ذلك أصبحت تركيا في قلب المعارك بمحيط طرابلس وذلك بخبرائها وسلاحها، وطائراتها المسيرة، وسيزداد هذا الوضع تعقيداً بعد أن صرح أردوغان علناً بأنه سيرسل قوات تركية إلى ليبيا بطلب من حكومة «الوفاق» التي يرأسها فايز السراج.

والتصدي لذلك- كما يقول مراقبون- يبدأ بسحب الشرعية الدولية عن حكومة «الوفاق» ومجلسها الرئاسي اللذين تحولا إلى واجهة سياسية لخدمة تيار الإسلام السياسي، لاسيما بعد انسحاب أغلب أعضاء المجلس احتجاجاً على هيمنة الإسلامويين على القرار.

وفي الوقت ذاته زاد الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة السراج من تعميق الصدع في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنقره، حيث اعتبر الزعماء الأوروبيون في بيان أصدروه خلال اجتماعهم مؤخراً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تنتهك القوانين الدولية، معربين عن إدانتهم لهذا الاتفاق البحري، لكن هذه الإدانة لا تكفي إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي للوقوف في وجه الأطماع التركية في ليبيا.

عن «الغارديان» البريطانية

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