فعاليات تجارية في القامشلي تنضم لمبادرة وزارة الأوقاف «الدين أخلاق.. زكاتك خفّض أسعارك»

انضم عدد من الفعاليات التجارية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة لمبادرة وزارة الأوقاف «الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك» للمساهمة في مواجهة الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تستهدف السوريين.

وفي جولة لـ(سانا) على أسواق المدينة اعتبر الحاج بدران الذي يمتلك متجراً لبيع المواد الغذائية أن المشاركة في المبادرة تأتي في إطار روح المحبة والتعاون التي يتميز بها المجتمع السوري وهي حاجة ملحة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنّها قوى العدوان والاستعمار على بلدنا.

من جانبه البائع محمد سليمان صاحب محل للمواد الغذائية أكد أن انضمامه للمبادرة جاء للمساهمة في خفض الأسعار ولدورها الإيجابي في تعزيز روح المواطنة، مبيناً أنه خفض أسعار المواد بنسب مختلفة وطرح عدداً منها بسعر التكلفة. وإلى جانب الجامع الكبير في المدينة تبرز لافتة بخط كبير من أحد المطاعم تعلن انضمامه للمبادرة ويشير صاحبه إلى أن المبادرة جيدة وحالة إيجابية ومجتمعنا مجتمع محب ومتسامح ولا بد من تحفيزه على مثل هذه المبادرات.

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