طهران توقع مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع موسكو وبكين

تشرين – رصد

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، توقيع طهران مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع موسكو وبكين، مؤكداً أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث بلغ الذروة.

وقال خانزادي أمس: إن المذكرات ستكون لها نتائج إيجابية على مستوى التعاون البحري بين الدول الثلاث في بحر عُمان والمحيط الهندي, مشيداً بالمناورات البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين، داعياً جميع الدول للانضمام للتحالف البحري الذي تبلور في المناورة الحالية في هذه المنطقة.

«سبوتنيك»

اليمن: جاهزون لمرحلة «الوجع الكبير» للعدوان السعودي

تشرين – رصد

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع على الجهوزية التامة للقوات المسلحة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير لقوى العدوان السعودي، إذا ما أصدرت القيادة اليمنية توجيهاتها القاضية بتنفيذ العملية. وأشار سريع إلى توسيع بنك أهداف القوى اليمنية ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان، مضيفاً: إن بنك أهداف قواتنا ينقسم إلى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية، لافتاً إلى أن استمرار استهداف اليمن يعني الاستمرار بالرد المشروع والمناسب وبضربات موجعة.

«المسيرة نت»

إيطاليا تحذر أردوغان من التدخل العسكري في ليبيا

تشرين – رصد

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، تحذيراً شديد اللهجة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكداً رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به أنقرة ضد ليبيا. ونقلت قناة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني عن كونتي قوله أمس: إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد، داعياً إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

«اليوم السابع»

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