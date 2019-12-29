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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 4 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 30 كانون الأول 2019
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أسلحة إسرائيلية وأمريكية ومخدرات من مخلفات الإرهابيين بالمنطقة الجنوبية
خوفاً من نقلهم للقتال في ليبيا.. العشرات من مرتزقة الاحتلال التركي يفرّون
الغارديان: ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟
استشهاد مدني بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في بلدة كناكر
إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم شمال الخليل
سريع: لا أمن ولا استقرار لدول العدوان إلا بتوقف الحرب على اليمن
نظام أردوغان يواصل الاستثمار بالإرهاب.. وسائل إعلام تكشف نقل مرتزقة وإرهابيين من سورية إلى ليبيا
حزب الجيل المصري يجدد تضامنه مع سورية في مواجهتها للإرهاب
جلسة مجلس الوزراء في حمص .. تخصيص 4.5 مليارات ليرة لدعم القطاع الزراعي
طهران: على الأمريكيين مغادرة المنطقة سريعاً
القوات العراقية تطلق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر"
الخارجية الإيرانية تندد بالتدخل الفرنسي بشؤون البلاد الداخلية
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت حانون
عبد اللهيان: التدريبات الإيرانية ـ الروسية ـ الصينية تحمل رسالة سلام
مخطط صهيوني لبناء 200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية