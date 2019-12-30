مخالفة بناء بوضح النهار في الدويلعة بطلها موظف في «المحافظة»!

دمشق - تشرين:

على الرغم من تأكيدات المعنيين سواء في محافظة دمشق أو في البلديات في أكثر من مناسبة على جهودهم الحثيثة لقمع مخالفات البناء ولاسيما في مناطق السكن العشوائي، لكننا نجدها تنشط بين الحين والآخر نتيجة عدة أسباب، أولها: غياب الرقابة وعدم التزام بعض المعنيين بواجبهم في الحد من تلك المخالفات.

وفي هذا الصدد وردتنا شكوى من عدد من المواطنين القاطنين في منطقة الدويلعة جانب صيدلية (تغريد) يشرحون عن معاناتهم الكبيرة نتيجة حدوث مخالفة بناء في وضح النهار, ما ألحق أذى كبيراً بالسكان، علماً أن الأهالي تقدموا بالعديد من الشكاوى للمعنيين سواء لدى بلدية الشاغور التي يتبعون لها أو لدى المعنيين في محافظة دمشق ولكنهم للأسف لم يجدوا أي تجاوب أو وعود لحل تلك المعاناة.

ويشير المواطنون في شكواهم إلى قيام المواطن (م. ط) القاطن في منطقة الدويلعة بدمشق بجانب صيدلية تغريد بأخذ مساحة كبيرة من (منور) البناء وضمها إلى شقته السكنية من دون سابق إنذار أو احترام لساكني البناء فقد أضر بجيرانه ولاسيما جاره الذي يقطن فوقه، وأصبح في إمكان أي أحد التسلل إلى بيته وسرقته، أضف إلى ذلك ضرر آخر وهو تسرب مياه الأمطار إلى داخل منزله، وعندما حاول المتضرر أن يحمي منزله ويضع سياجاً عالياً من الحديد لحمايته استنفر كل العاملين في محافظة دمشق ولكنهم للأسف لم يلتفتوا إلى المخالفة السابقة وكأن الأمر (خيار وفقوس)، علماً أن من قام بمخالفة البناء المشار إليها موظف في محافظة دمشق.

(تشرين) تواصلت مع المهندس سامر الحمصي- معاون مدير دائرة الخدمات في محافظة دمشق الذي أكد لنا عدم علمه بتلك المخالفة وبأنه سيعمل على إرسال عناصر من ضابطة قمع مخالفة البناء والتعامل مع المخالفة وفق الأنظمة والقوانين.

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