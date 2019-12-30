تجهيز معصرة جديدة في «زيوت حماة» وتحسّن في مبيعات زيت بذور القطن

زهور كمالي:

كشف مدير الشركة العامة لزيوت حماة المهندس عبد المجيد قلفة عن تجهيز قاعدة لتركيب معصرة جديدة لعصر بذور القطن تم التعاقد عليها مع شركة خاصة بتكلفة 385 مليون ليرة وبطاقة إنتاجية 100 طن يومياً, وهذه المعصرة ستعمل على زيادة كميات الإنتاج وبنوعية جيدة إلى جانب المعصرتين الموجودتين في الشركة ليصل مجموع الطاقة الإنتاجية إلى 160 طناً يومياً. وأشار قلفة إلى أن الشركة بدأت باستجرار كميات من بذور القطن من المؤسسة العامة للمحالج في حماة وذلك لموسم 2019-2020 وبمقدار 100 طن حيث تبلغ الخطة 15 ألف طن للعام 2020, وفي العام الماضي تم استلام 5200 طن من بذر القطن وتم عصر 4 آلاف و61 طناً ناتجاً عن عملية العصر.

وبين مدير الشركة أن حجم المبيعات بلغ في شهر تشرين الثاني 322 طن زيت مكرر – 2511 طن كسبة غير مقشورة – 25 طن صابون – 272 طن زيت عباد شمس خام- 29 طن زيت عباد شمس مكرر, وبلغ إجمالي قيمة المبيعات 730 مليون ليرة، لافتاً إلى تحسن مبيعات الشركة من زيت بذور القطن نظراً لانخفاض سعره عن بقية أنواع الزيوت في السوق. وقال قلفة: يتم تسويق منتجات الشركة للقطاع العام، منها السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والبقية يباع للتجار, كما يوجد مركز بيع داخل الشركة للمستهلك بشكل مباشر, أما الكسبة فتباع لمؤسسة الأعلاف في حماة واللينت عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وهناك خطة استثمارية للعام القادم هي مشروعات: الأول خط تعبئة لجميع العبوات من 1-5 ليترات والثاني من 8 كيلو غرامات – 16 كيلو غراماً.

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