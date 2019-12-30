البدء بتنفيذ وحدة لإنتاج الألبان والأجبان في نهر البارد بالغاب

حماة - علي شاهر أحمد:

في إطار التشاركية بين وزارات الدولة مع المجتمع المحلي باشرت مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بتنفيذ وحدة لإنتاج الألبان والأجبان في قرية نهر البارد في الغاب.

وأكد الدكتور رامي العلي المدير العام لمشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة أن إقامة هذه الوحدة هو ثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة ممثلة بمديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنص على تقديم البناء من قبل الشؤون في حين تتولى مديرية المشروع تقديم التجهيزات.

وأوضح العلي أنه تم شراء بناء مسبق الصنع للوحدة من مؤسسة الإسكان العسكرية ومن المتوقع افتتاحها خلال الربع الأول من العام القادم حيث تضم الوحدة خط إنتاج بطاقة إنتاجية وسطية ٣٠٠ كيلو غرام بالوردية الواحدة وستعمل بمعدل ٤ – ٥ ورديات في اليوم بحسب توافر الحليب، لافتاً إلى أن الوحدة ستجهز وفق التقانات الحديثة (البسترة) للحصول على أجود منتج بأقل تكاليف. وأشار العلي إلى أن إقامة وحدات إنتاج الألبان والأجبان تهدف الى خدمة القرى الصغيرة في الريف والتي تنتج الألبان بكميات تتراوح بين ١- ٢ طن في اليوم، ويتعذر عملياً واقتصادياً نقلها إلى معامل الألبان نظراً لطول المسافة حيث تعمل على تصنيع منتجات طازجة جاهزة للتداول, ما يوفر سهولة في تسويقها ونقلها كمنتجات جاهزة غير قابلة للتلف حيث تستخدم استثمارات قليلة بالمشروع وتوفر فرص عمل جديدة للسكان و تزيد دخل الأسر في القرية. وذكر المهندس نسيم منصور مدير فرع مشروع تطوير الثروة الحيوانية في الغاب أنه تم تجهيز الموقع المناسب لإقامة الوحدة بجوار مبنى الوحدة الإرشادية الزراعية في قرية نهر البارد في الطرف الغربي من سهل الغاب. يذكر أن تعداد الثروة الحيوانية في مجال إشراف الإرشادية الزراعية في نهر البارد بلغ ٢٤٢٥ رأس بقر و٤٦٢٢ رأس غنم و ١٠١٤٤ رأس ماعز موزعة في ١٤ قرية ومزرعة.

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