سنبتدىءُ السنةَ بالشعر!

زيد قطريب:

سختتمُ هذه السنةَ بالشعر، بالدرّاجات الملونة التي تنطلق من قلوبنا، كلما مرّت الحبيبةُ، وكلما لثمنا عطرها مع نسمة الهواء، ذلك الكائنُ الخرافيُّ الذي يسميه البعضُ الوهم، وآخرونَ يقولون إنه يشبه مرضَ التوحّد، هو القادرُ على انتشالنا من القعر عملياً.. سنغلق حصّالة المرارات وننسى ثروة الخيبات التي جنيناها طوال عام كاملٍ من مقارعة طواحين القمح «المسوّس»!. سيفغر «سانشو» فاه، وهو يتوسل إلى قائده «دونكيشوت» ألا يفعلها ثانيةً، لكن الفارس المطهّم بالـ«نياشين» والخيال، سينقضّ على مروَحات الحزن، لأن الحياة يجب أن تستمر، حتى لو زرعنا الحنطة وحصدنا الزؤان.. فالرحى تدور وتلتهم أعمارنا فلا ينقذنا سوى هباء الكلمات!.

سنبتدىءُ سنتنا بالنصف المملوء من الكأس.. ونخترعُ متلازمةً خاصةً بالهذيان، ونطارد السرابَ كي نقبض عليه متلبساً بالإغواءِ ومخاتلة العيون المغبّشة بانتظار حلمٍ مضى.. نعرفُ أن «كل ما سيكونُ قد كانَ»، وأن النوارسَ «تبيضُ فراخها بين السفائن» كي يلتهمها البحر، كأنها تؤدي نذراً أسطورياً لا يُوفى حقه.. لكن النبيذ المزَّ الذي سنريقه على جراحنا «الماضيات»، سيكون كفيلاً باندمالِ خلجان الهمّ إلى غير رجعة، لنتفرغَ إثرها لانتشال المحار من قعر المحيط، الذي سنغوص فيه لننتشل لآلئه ونصنع قلاداتٍ للجميلات اللواتي «سيفتحن ممالكَ فردوسنا المفقود بعيونهنّ النجلاوات..»!.

سنبتدىء السنة بالشعر، ولن نسقي زهرة اليأس حتى لا تعرّش على «برنداتِ» وجوهنا وتملأ حياتنا بالتجاعيد.. هناك في آخر النفق ضوء.. تقول عرّافات فألنا المكلوم من أيام جلجامش.. نعم، نحن أسطوريون، وسنخلعُ عباءاتنا المنمّشة بالإخفاق، حتى نبتدىء العامَ أسوةً بأبناء جنسنا المتساوين كأسنان المشط.. سيكون هناك متسعٌ للحب، وسننقضّ على الطواحين إياها، مئات المرات.. وسنتأكد من أن «سانشو»، هو بطل الحكاية، لكنّ خطأ في الترجمات أوصلها إلينا على هذا الشكل، فانقلب المعنى!.

سنبتدىء السنة بالقصائد.. ونطوي عمراً كاملاً من الإنشاء!.

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