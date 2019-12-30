تجويع «سنودن»!

د. فؤاد شربجي:

(يريدون تجويعي. يلاحقونني في رزقي، ولقمة عيشي) هكذا قال إدوارد سنودن يوم الثلاثاء قبل الماضي، تعليقاً على حكم صدر عن القاضي (أوجراي) في محكمة فرجينيا، يعطي الإدارة الأميركية الأهلية للحصول على عائدات مذكرات سنودن التي صدرت بعنوان (السجل الكامل)، حيث إن الدعوى مقامة أيضاً ضد الناشر (ماكميلان) لمصادرة (رزقة) سنودن قبل أن يقبضها.

محمكة فرجينيا جعلت قضية سنودن، قضية خلاف قانوني، النزاع فيها على الالتزام بعقد العمل الذي وقعه سنودن مع المخابرات، بينما حقيقة هذه القضية أنها سياسية، تتعلق بالحقوق المدنية، وبعدم شرعية مراقبة الأفراد والتنصت على خصوصياتهم، كما تتعلق بتعدي الإدارة على الدول الأخرى. وهذا ما جعل سنودن يتخذ موقفاً مواجهاً لسياسة الأمن الأمريكي، وقام بفضح ممارسات الإدارة غير الدستورية، ونشرها بما عرف بـ(ويكيليكس).. إنها قضية سياسية بحتة، والإدارة الأميركية تريد إيهام الرأي العام أنها قضية مخالفة إدارية وظيفية، والقاضي حكم لها بتحصيل كل ما كسبه سنودن نتيجة عمله، سواء المحاضرات المأجورة، أو عائدات مذكراته. بالفعل كما قال سنودن، يريدون حرمانه من رزقه وتجويعه.. والظاهر أن الإدارة الأمريكية تدمن استخدام (سلاح التجويع) على الأفراد، كما تستخدمه على الشعوب عبر العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي.

سنودن الذي فضح أعمال الإدارة تجاه الشعوب من خلال الوثائق الرسمية والمراسلات بين السفارات الأمريكية والمخابرات المركزية التي تتضمن حقائق ما تقوم به الإدارة من التآمر على الدول الأخرى ومحاولة السيطرة على مفاصل إدارتها للهيمنة عليها. وسنودن ومن خلال عمله كمحلل في المخابرات اطلع على أعمال الأمن بالاعتداء على خصوصية الأفراد الأمريكيين التي يحفظها الدستور. ولأنه وجد أن كل ذلك يهدد مصالح الشعب ويعتدي على الدستور وعلى أمن واستقرار الدول الأخرى، لذلك اتخذ موقفه ونشر الوثائق تجاه إدارة معتدية، لذلك تريد الإدارة معاقبته وقطع رزقه، تماماً كما تحاصر وتجوع الدول التي لا تخضع لها.

الإدارة الأمريكية وفور صدور المذكرات أصدرت الحكم لسرقة عائداته، خاصة أنه حقق المرتبة الثانية في قائمة (نيويورك تايمز) لأحسن المبيعات، فعلاً (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق).. إنها جريمة ضد الإنسانية.

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