الغارديان: ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟

ترجمة: إيمان الذنون ـ تشرين:

تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن النيات الخبيثة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان بشأن ليبيا، حيث تساءلت.. ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟ باختصار يريد أردوغان أن يجعل من ليبيا قاعدة للنفوذ إلى شرق وغرب شمال إفريقيا معتمداً على فكر تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي من أجل تمكينه من حكم ليبيا والسيطرة على مقدرات الدولة ، نظراً لأن عناصر تلك الجماعات الإرهابية قد ارتموا بأحضان تركيا، خاصة بعد أن نبذهم المحيط العربي، وأصبح مشروع “الإخوان” في الشرق الأوسط يرتبط تنظيمياً بحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا ومالياً بقطر، لاسيما أن أردوغان بات يدرك أن لا مستقبل لنفوذ تركي عسكري وأمني في المنطقة لذلك يسعى للتموضع في ليبيا، ولهذا الغرض نقل قسماً من جماعاته الإرهابية المسلحة من سورية إلى ليبيا لتقرير نفوذه هناك لأنه يعتقد بأن اقترابه من الحدود المصرية يعزز موقف “الإخوان” المنهارين في مصر، ومن أجل ذلك أصبحت تركيا في قلب المعارك بمحيط طرابلس وذلك بخبرائها وسلاحها وطائراتها المسيرة، وسيزداد هذا الموضع تعقيداً بعد أن صرح أردوغان علناً بأنه سيرسل قوات تركيا إلى ليبيا بطلب من حكومتها الشرعية التي يرأسها السراج كما يدعي.

وللتصدي لذلك كما يقول مراقبون، يبدأ بسحب الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي الذين تحولا إلى واجهة سياسية لخدمة تيار الإسلام السياسي، لاسيما بعد انسحاب أغلب أعضاء المجلس احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين على القرار.

وفي الوقت ذاته زاد الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة السراج من تعميق الصدع في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنقره، حيث اعتبر الرؤساء الأوروبيين في بيان أصدروه خلال اجتماعهم مؤخراً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تنتهك القوانين الدولية، معربين عن إدانتهم لهذا الاتفاق البحري، لكن هذه الإدانة لا تكفي إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي للوقوف في وجه الأطماع التركية في ليبيا.

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