يورغن كلوب أفضل مدرب في 2019
حصد الألماني يورغن كلوب جائزة أفضل مدرب لعام 2019، التي تم تقديمها خلال النسخة الـ 11 من حفل جوائز جلوب سوكر العالمية، الذي أقيم اليوم الأحد في مدينة دبي الإماراتية.
وتوج كلوب بالجائزة بعد منافسة شرسة مع إريك تين هاج (أياكس أمستردام)، فيرناندو سانتوس (البرتغال).
وبلغ ليفربول الإنكليزي بقيادة كلوب المجد القاري والعالمي، في عام 2019، وبات التركيز منصباً من الآن فصاعداً على التتويج بلقب طال انتظاره، ويبدو قريب المنال أكثر من أي وقت مضى.
وقد أكد ليفربول، المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه أنه أفضل فريق في العالم بعد فوزه بمونديال الأندية إثر تغلبه على فلامنغو البرازيلي.
وبلغ ليفربول مع كلوب نهائي الدوري الأوروبي (2016)، قبل الوصول للمباراة النهائية لدوري الأبطال 2018، ثم التتويج في العام التالي، في حين اقترب من اللقب المحلي.
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