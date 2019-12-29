برعاية السيدة أسماء الأسد… تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2019-2020

أيمن فلحوط ـ تشرين:

برعاية السيدة أسماء الأسد كرّمت هيئة التميز والإبداع اليوم الفائزين بالمراكز الـ 15 الأولى في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2019-2020 بعلوم “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء” وذلك على مسرح قصر المؤتمرات بدمشق.

وألقت رئيسة هيئة التميز والإبداع المهندسة هلا الدقاق كلمة شكرت فيها الجهود التي بذلت من الكوادر التدريبية والمشرفين والجهات التي ساهمت في نجاح الأولمبياد، وباركت لجميع المتأهلين وصولهم للنهائيات، معتبرة أن مجرد الوصول لهذه المرحلة هو إنجاز وطموح وهدف كان يحلم فيه كل طالب.

وأضافت مخاطبة الطلبة: أنتم وضعتم قدمكم على طريق التميز والإبداع وهو طريق جميل، واكتشفتم ذاتكم وأنكم تملكون المهارة والموهبة باختصاص معين، والهدف الحقيقي أن يكون المجتمع متميزاً بكم.

وكان لافتاً مشاركة اليافعين من الماراثون البرمجي وتحقيقهم نتائج طيبة وحضور مميز بين الأكبر منهم سناً لأول مرة هذا العام.

بعد إعلان أسماء الفرق الوطنية الفائزة في كل من المسابقات الخمس بواقع 15 في كل مسابقة في الرياضيات والكيمياء والفيزياء والمعلوماتية وعلم الأحياء جرى إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة الذين تقلدوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على النحو التالي:

في الرياضيات:

معاذ عباس بهلوان /حلب/

مي رامز رحمون /دمشق/

حيدر علي خضور /طرطوس/

في الفيزياء:

رؤى يوسف الرفاعي / ريف دمشق/

حاتم حسان إبراهيم / ريف دمشق/

عمار ياسر رجب /اللاذقية/

في المعلوماتية:

بشر حكم الزيبق /حلب/

محمد نور الدين لبابيدي /حلب/

محمد مفيد مهملات /حلب/ وحسين أحمد بوسبيت /حلب/

في علم الأحياء:

باسل حسن الكنجو /حلب/

آية حسين إبراهيم /اللاذقية/

محمد علاء أسامة كبريت /حمص/

في الكيمياء:

محمد عبد الرحمن سيد عمر /دمشق/

سليمان علي سلمان / حمص/

سلمان إياد الدرويش /حمص/

كما جرى تكريم الفائزين في المسابقات العالمية للعام الحالي مع الأساتذة والدكاترة المشرفين عليهم وكذلك المدرسين الذين بذلوا جهوداً كبيرة طوعية في محافظاتهم.

الطلاب الفائزون بالمراكز الأولى أعربوا عن سعادتهم بالنتائج التي حققوها، مؤكدين أن ذلك يحملهم مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم سورية عالياً في جميع مسابقات الأولمبياد العالمية.

جديد مسابقات هذا العام

أما اللافت في مسابقات هذا العام وفقاً لمدير المكتب الإعلامي في هيئة التميز والإبداع مالك حمود في تصريح خاص لـ”تشرين” كان فتح المشاركة للطلبة بأكثر من مادة علمية بعكس السنوات السابقة التي كانت تقتصر على مادة واحدة، وهناك من اختار أكثر من مادة واستقر به الرأي في النهاية على المادة التي جمع فيها أكبر عدد من العلامات ووجد نفسه فيها.

كما تم توسيع المساحة الخاصة بمشاركة الطلبة في الفرق الوطنية لتصبح 15 بدلاً من 10 وشارك اليافعون في الماراثون البرمجي من طلاب المرحلة الإعدادية والذين سيكون لهم حصة في الفرق الوطنية، ونجاح أحدهم في الصف الثامن بحل مسألة قام بشرحها لزملائه في الصف العاشر، وهذه خطوة مهمة في نطاق تهيئة الأجيال القادمة للمنافسة في الأولمبياد العلمي السوري.

أيضاً كان لافتاً رفد اللجان العلمية والتي أغلبها من الدكاترة بطلاب من القدامى في الأولمبياد ليكونوا شركاء في صنع القرار العلمي، وهذا يعكس مدى وفاء الطلبة من جهة تجاه زملائهم، وتجاه الجهات التي كانت سبباً رئيساً في تألقهم ونجاحهم، وقيامهم بتدريب زملائهم الجدد، مما يساهم في تحفيزالطاقات الشابة لتأهيل الكوادر في مشروع التميز مستقبلاً.

شارك في التكريم ممثل راعي الحفل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام بحضور معاوني وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والتقانة ومديري الهيئات والمراكز العلمية والبحثية ورؤساء عدد من الجامعات الحكومية والخاصة ومديرة المديرية العامة لمدارس أبناء الشهداء وأعضاء مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع وممثلي عدد من الدول العربية وفعاليات حزبية وعلمية وثقافية ونقابية وشعبية.

تصوير: عبد الرحمن صقر

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