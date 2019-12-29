الأمطار تملأ سديّ تسيل وغدير البستان في درعا

وليد الزعبي - تشرين :

أوضح المهندس محمد منير العودة-مدير الموارد المائية في درعا أنّ الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها جميع أرجاء المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية والتي تراوحت كمياتها الإجمالية حتى تاريخه بين 50 مم في الريف الشرقي للمحافظة و140 مم في الريفين الغربي والشمالي، أدت إلى حدوث جريانات في جميع الأودية والمسيلات المغذية لسدود المنطقة الغربية من المحافظة، ما ساهم في امتلاء سد غدير البستان البالغة طاقته 6 ملايين م3 من المياه وسد تسيل بطاقة 7 ملايين م3، بينما بقية السدود وردتها كميات متفاوتة من المياه على أمل أن يكون موسم الأمطار الحالي وفيراً وبكميات تمكن من امتلاء جميع السدود.

يذكر أنّ المديرية قامت بأعمال صيانة لكل سدود المحافظة -حسبما بيّن مدير الموارد- لاستيعاب وحصاد جميع كميات مياه الأمطار الهاطلة، لافتاً إلى الانتهاء مؤخراً من تأهيل قمة سد الشهيد باسل الأسد بعقد قيمته 50 مليون ليرة، بينما تعمل المديرية حالياً بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات المائية بدراسة وتقييم وضع سدي الشيخ مسكين والعلان لوجود بعض الانزلاقات فيهما وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها حيالها، كما أجرت المديرية صيانات إسعافية لبعض شبكات الري من أجل شمول مساحات أكثر متاحة بعملية الريّ للمحاصيل على اختلافها.

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