54 ألف هكتار خطة زراعة القمح والشعير في السويداء

سهى الحناوي - تشرين :

بدأ مزارعو القمح والشعير في السويداء بزراعة أراضيهم بهذين المحصولين في كل من الريفين الشمالي والجنوبي والريف الغربي، وأشار معاون مدير زراعة السويداء- علاء شهيب إلى أن عمليات الزراعة طالت معظم أراضي المحافظة الزراعية وهي تتم وفق خطة تبلغ نحو 54 ألف هكتار للشعير والقمح، مضيفاً أنه نظراً لاحتباس الأمطار خلال الفترات الماضية وظروف الزراعات البعلية في المحافظة انخفضت نسبة تنفيذ الخطة المقررة، إلا أنّ الهطلات المطرية التي شهدتها مؤخراً كانت مشجعة على زراعة القمح والشعير، وستساهم في زيادة المساحات المزروعة، حيث بلغت نسبة تنفيذها تقريباً 15 هكتاراً، منها حوالي 7 آلاف قمح و8 آلاف شعير، علماً أن أعمال الزراعة تستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني حسب المنطقة.

ومن ناحية ثانية أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء عمليات التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول القمح لتنفيذ الخطة الإنتاجية للفرع للموسم الحالي وبلغت المساحات المتعاقد عليها نحو 21 ألف دونم وشملت أراضي في المناطق المستقرة مطرياً، إضافة إلى أنه تم تأمين نحو323 طناً من بذار القمح أصناف دوما 1 وشام 3 وبحوث 11 لزراعتها.

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