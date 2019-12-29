عن الهيئة العامة للكتاب.. صدور الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد الفراتي
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر (محمد الفراتي 1890 – 1978).
والفراتي، بسحب مايقول سامي كيالي: شاعر دير الزّور وأديبها الكبير، الذي عاش مع حافظ وشوقي والمطران والرصافي والزَّهاوي والكاظمي، وتخطّى هذه المراحل التي عاشها شعراء الكهول والشباب، وأنتج مئات القصائد في شتى مظاهر الحياة والكون، وهو لا يقل في شاعريته واتجاهاته الأدبية عن كبار شعرائنا الكلاسيكيين وهو منهم في الطليعة.
أما الشاعر عبد الجبار الرَّحبي، فيقول: ولا أظنني مبالغاً إذا قلت بأن شاعرنا الكبير في طليعة شعراء النهضة الأدبية الحديثة في عالمنا العربي، وإنه رجل علم وفلسفة، وشعور ووجدان.
أما الشّاعر أحمد الجندلي فيقول: هو شاعر أمة صبَّ الدهر عليه البؤس والحرمان فما لانت قناته، ولا ونى، ولا استخذى في كرامته.
وضمت اللجنة المشرفة على الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الفراتي كل من الدكتور ثائر زين الدين والدكتور محمد شفيق البيطار والدكتور محمد قاسم والأستاذ سِراج جراد، وتقع المجموعة في 653 صفحة من القطع الكبير.
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