الشؤون الاجتماعية تتابع حالة مسنّ مشرّد في منطقة الزاهرة

شكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في منشور لها على الـ”فيسبوك”، المواطنين الذين يقومون بالتواصل معها للإبلاغ عن حالات التسول والتشرد التي يشاهدونها في الشوارع، انطلاقاً من واجبهم وحسهم بالمسؤولية، مؤكدةً أهمية تعاون المجتمع الأهلي مع الوزارة للحد من هذه الظاهرة .

وأضافت: إشارة إلى الحالة التي تمّ تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مسن ينام مع ابنه الصغير في حديقة بمنطقة الزاهرة بدمشق، وفور رصد الحالة توجّه فريق رصد حالات التّسول ومكتب مكافحة التّسول والتّشرد في الوزارة إلى العنوان المذكور من دون أن يجدوا الحالة، وعند سؤال السكان القاطنين بجانب الحديقة عن الرجل المسن مع طفله، ذكروا أن آخر مرة شاهدوا فيها الحالة كان يوم الثلاثاء، وأن الرجل يتردد إلى الحديقة بين الفترة والأخرى، وعلى إثرها قام كل من الفريق والمكتب بالتردد على الحديقة المذكورة من دون جدوى.

وطلبت الوزارة من كل مواطن يعلم بأي جديد عن الحالة المذكورة الإبلاغ عنها على رقم مدير مكتب مكافحة التسول والتشرد 0935921774 أو على الرقم 0932625661 لمدير فريق الرصد.

طباعة