آخر تحديث: 2019-12-29 13:40:02
خبر عاجل
بدأت جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص بمناقشة الخطة الزراعية بالمحافظة وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ /٤.٥/ مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي في حمص بشقيه النباتي والحيواني والتركيز على دعم الزراعات الأسرية ودعم قطاع الدواجن والتوسع بمشاريع الثروة السمكية نظراً لغنى محافظة حمص بالمسطحات المائية المناسبة لذلك
شريط الأخبار

طهران: على الأمريكيين مغادرة المنطقة سريعاً

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الادميرال حسين خانزادي أن على الأمريكيين أن يغادروا المنطقة سريعاً لأن الزمن الذي كانوا يصولون فيه هم وأتباعهم في المنطقة قد ولى.

وقال خانزادي: إن كلاً من إيران وروسيا والصين والتي تعد من القوى البحرية الكبرى تتعرض لتهديدات وتواجه أعداء مشتركين وعلى رأسهم التهديد الأمريكي حيث سيتم انهاء هذه التهديدات في مختلف المناطق البحرية في العالم.

وأشار إلى أن التدريبات البحرية المشتركة الإيرانية الروسية الصينية في شمال المحيط الهندي “حزام الأمن البحري” والتي تشارك فيها أكبر سفينة عسكرية صينية إضافة إلى أحدث السفن الروسية وأكثرها تطوراً هدفها التدريب والاستعداد لمواجهة أي نوع من التهديد الذي يعرض السلامة في البحر للخطر.

طباعة
عدد القراءات: 151

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

Comments are closed